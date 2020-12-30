Зеленський висловив співчуття Хорватії через руйнівний землетрус

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії у зв'язку з потужним землетрусом та побажав, аби усі нещастя лишилися в цьому році, що минає.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Глибокі співчуття Хорватії у зв'язку із землетрусом. Україна молиться за всіх, хто страждає від цього лиха, бажає сили та витривалості. Нехай усі нещастя зникнуть цього року", - зазначив Президент.

Як повідомлялося, 29 грудня в центрі Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, сім осіб померли.

У середу вранці країну сколихнули ще три землетруси магнітудою 3,9-4,8. Епіцентр знаходився поблизу міста Петриня.

Фото: Офіс Президента