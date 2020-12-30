Бельгія посилює заходи щодо мандрівників, які повертаються з червоних зон

Бельгія у ніч проти 31 грудня запроваджує жорсткіші правила для мандрівників, які повертаються з так званих червоних зон за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Brussels Times.

«Бельгія вкотре запроваджує більш жорсткі заходи для людей, які повертаються із закордонних подорожей. Таке рішення прийнято сьогодні під час зустрічі «останньої хвилини» в рамках Консультативного комітету (із боротьби з пандемією – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Нові заходи, зокрема, передбачають обов’язкове проходження карантину для осіб, що перебували в країнах червоних зон більше 48 годин. Це означає, що з 31 грудня 2020 року як резиденти, так і нерезиденти, що повертаються до Бельгії після перебування у країнах червоної зони, зобов’язані пройти карантин, який може завершитися лише на 7-ий день після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус (здавати тест доведеться і в день прибуття).

З 2 січня 2021 року всі хто, що повертається в Бельгію з-за кордону, отримуватимуть СМС із запрошенням реєструватися у тестовому центрі.

Щоб усі прибулі могли негайно пройти тест на коронавірус, такі центри розгорнуті в аеропортах Брюсселя, Шарлеруа та на столичному залізничному вокзалі Міді, куди прибувають міжнародні поїзди.

Всі прибулі мають заповнити так звану локаційну форму пасажира для контролю за їхнім пересуванням. Міжнародні пасажири, які не є резидентами Бельгії, будуть зобов’язані пред’явити при в’їзді негативний результат тесту на коронавірус.

За попередньою інформацією, ці заходи діятимуть щонайменше до 15 січня. Виняток зроблено лише для фахівців, які залучені до виконання критично важливих функцій у ключових секторах, для студентів на час екзаменів, а також для резидентів Бельгії, які перебували за кордоном із професійних причин.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 695 050 випадків коронавірусу, зокрема 1 804 321 летальний, одужали 58 611 419 осіб.

Фото: Belga