У Белграді невідомі загасили вічний вогонь, привезений Лавровим

У столиці Сербії, у меморіальному Парку визволителів Белграда, невідомі загасили вічний вогонь, який привіз глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого нещодавнього візиту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал RTS.

Інцидент стався у ніч проти 30 грудня. Невідомі загасили полум’я та фарбою написали на меморіалі фразу «Визволителі? Ні, ніколи» та намалювали перекреслені серп і молот.

Фото: Горан Весић, Facebook Заступник мера Белграда Горан Велич заявив, що правоохоронці розслідують цей інцидент та розшукують вандалів.

Фото: Горан Весић, Facebook

У посольстві РФ у Сербії також прокоментували цей випадок, заявивши, що «приголомшені» тим, що сталося. «Ми впевнені, що спільними зусиллями пам’ятник буде найближчими днями дні повністю відновлений», - йдеться у заяві російського диппредставництва.

Фото: rs.sputniknews.com