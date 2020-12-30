Компанії не більше п'яти осіб: в Сіднеї ввели «новорічний» карантин

Австралія оголосила про нові обмеження для Сіднея напередодні Нового року на тлі загострення епідемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В австралійському місті спостерігається загострення епідемії коронавірусу після кількох місяців практично повної відсутності місцевих випадків зараження. Влада повідомила, що сьогодні кількість хворих зросла до 147-ми.

Уряд штату Новий Південний Уельс оголосив про додаткові обмеження у переддень Нового року після виявлення нового кластера захворюваності в окремій частині міста. Вірус, як вважається, поширився під час святкування Різдва.

«Ми не хочемо, щоб переддень Нового року став причиною суперпоширення (коронавірусу - ред.)», - сказала прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.

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Таким чином, з четверга у Сіднеї дозволено збиратися вдома компаніями не більше п'яти осіб (до цього обмежувалися десятьма). Кількість тих, хто збирається на відкритому повітрі також скоротилася з 50-ти до 30-ти.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявили 82327231 випадок коронавірусу, зокрема 1796543 летальних, одужали 58338453 особи.