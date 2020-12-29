Єгипет перед Новим роком посилює карантин

В Єгипті посилюють карантинні заходи у зв'язку з другою хвилею пандемії COVID-19. З наступного тижня почнуть діяти штрафи за відсутність захисних масок.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання Daily News.

Раніше влада вже скасувала усі новорічні святкування в закритих приміщеннях, а з наступного тижня почнуть діяти штрафи за відсутність захисних масок.

Про нові заходи 27 грудня оголосив голова уряду Єгипту Мустафа Мадбулі. Штрафи за відсутність маски у громадських місцях будуть виписувати на місці. За порушення карантинних заходів доведеться заплатити 50 єгипетських фунтів. Заходи набувають чинності з 3 січня 2021 року.

Як зазначається, уряд закриватиме будь-яку установу, що порушує його розпорядження та організовує збори, чи то новорічні урочистості. Фестивалі та заходи наразі також заборонені.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, натомість одужали - 57 799 127 пацієнтів.