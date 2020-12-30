У Німеччині вперше - понад 1000 смертей від коронавірусу за добу

У Німеччині вперше з початку пандемії зафіксовано понад 1000 смертей від коронавірусної хвороби за добу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Напередодні, 29 грудня, по всій країні було констатовано 1 129 смертельних випадків. Попередній рекорд становив 962, це було у середу минулого тижня.

Загальна кількість жертв коронавірусу з кінця січня зросла до 32 107.

За минулу добу з усіх 16 федеральних земель надійшли повідомлення про 22 459 нових випадків інфікування, загальна кількість сягнула 1 687 185. Одужали до цього часу, за даними RKI, близько 1 302 600 людей.

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У ФРН з 16 грудня до 10 січня діє жорсткий локдаун, метою якого є обмежити контакти людей у зимові свята. Прем’єри земель і канцлер будуть радитися щодо подальших кроків 5 січня, але міністр охорони здоров'я Єнс Шпан уже попередив, що за такої ситуації навряд чи карантинні обмеження будуть зняті після 10 січня. «На сьогоднішній день ми з такими цифрами далеко від того (стану), до якого ми маємо рухатися», - сказав політик у ранковому ефірі телеканалу ARD.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 грудня у світі зафіксовали 82 327 231 випадок коронавірусу.