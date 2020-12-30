Додон заявляє, що готовий робити щеплення тільки російською COVID-вакциною
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker із посиланням на інтерв'ю Додона російському агентству ТАСС.
«У нас вакцини в Молдові ще немає. Я, звичайно, готовий вакцинуватися, але я неодноразово говорив, що тільки російською вакциною. Не вірю я цим західним аналогам, які швиденько зробили, щоб показати, що не тільки російська вакцина є, але є і в них. Це як у період холодної війни була гонка озброєнь. А зараз побачили, що Росія зробила ефективну вакцину, швиденько вони теж щось зрозуміли і кажуть, що у них теж є. Ризикувати цим я не збираюся. Рекомендував і рекомендую всім нашим громадянам, які вирішать вакцинуватися, - тільки російською вакциною», - заявив Додон.
Як повідомлялося, у Росії зареєстровано дві вакцини проти коронавірусу - «Супутник V», розроблена Центром імені Гамалії, та «ЕпіВакКорона» від новосибірського наукового центру «Вектор». Третю фазу клінічних досліджень "Супутника V" досі не завершено.
У Євросоюзі відмовилися включати російські препарати у свою стратегію вакцинації.