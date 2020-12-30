Додон заявляє, що готовий робити щеплення тільки російською COVID-вакциною

Колишній президент Молдови Ігор Додон висловив готовність зробити щеплення від коронавірусу, але тільки російською вакциною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker із посиланням на інтерв'ю Додона російському агентству ТАСС.

«У нас вакцини в Молдові ще немає. Я, звичайно, готовий вакцинуватися, але я неодноразово говорив, що тільки російською вакциною. Не вірю я цим західним аналогам, які швиденько зробили, щоб показати, що не тільки російська вакцина є, але є і в них. Це як у період холодної війни була гонка озброєнь. А зараз побачили, що Росія зробила ефективну вакцину, швиденько вони теж щось зрозуміли і кажуть, що у них теж є. Ризикувати цим я не збираюся. Рекомендував і рекомендую всім нашим громадянам, які вирішать вакцинуватися, - тільки російською вакциною», - заявив Додон.

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Як повідомлялося, у Росії зареєстровано дві вакцини проти коронавірусу - «Супутник V», розроблена Центром імені Гамалії, та «ЕпіВакКорона» від новосибірського наукового центру «Вектор». Третю фазу клінічних досліджень "Супутника V" досі не завершено.

У Євросоюзі відмовилися включати російські препарати у свою стратегію вакцинації.