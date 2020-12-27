Додон після складання повноважень поїхав до Москви

Додон після складання повноважень поїхав до Москви

Укрінформ
Колишній президент Молдови Додон відразу після інавгурації нового глави держави Майї Санду поїхав до Москви.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

Додон публікував ряд новин і фото з «робочого візиту» до Москви 25-26 грудня. Там він був разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаний, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії і мером Кишинева.

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Зокрема, Додон провів зустріч із заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитром Козаком для обговорення «стратегічного партнерства» між Молдовою і Росією і регіонального співробітництва. А з лідером партії «Справедливая Россия» Додон говорив про «перспективи співпраці» з його Партією соціалістів і про можливість поставок до Молдови російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Майя Санду склала присягу президента Молдови і офіційно вступила на посаду.

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