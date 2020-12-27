Додон після складання повноважень поїхав до Москви

Колишній президент Молдови Додон відразу після інавгурації нового глави держави Майї Санду поїхав до Москви.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

Додон публікував ряд новин і фото з «робочого візиту» до Москви 25-26 грудня. Там він був разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаний, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії і мером Кишинева.

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Зокрема, Додон провів зустріч із заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитром Козаком для обговорення «стратегічного партнерства» між Молдовою і Росією і регіонального співробітництва. А з лідером партії «Справедливая Россия» Додон говорив про «перспективи співпраці» з його Партією соціалістів і про можливість поставок до Молдови російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Майя Санду склала присягу президента Молдови і офіційно вступила на посаду.