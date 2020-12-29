Іран провів випробування на людях своєї COVID-вакцини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Вакцина, вироблена компанією Shifa Pharmed, яка є частиною державного фармацевтичного конгломерату, є першою в країні вакциною, випробування якої проводиться на людях.
На урочистій церемонії початку випробувань у Тегерані були вакциновані три людини.
Загалом в клінічному випробуванні фази 1 візьмуть участь 56 добровольців, які отримають два щеплення іранської вакцини протягом двох тижнів, а результати будуть оголошені приблизно за місяць після другого щеплення.
Влада очікує, що вакцина з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.
Президент Хасан Рухані заявив, що Іран співпрацює з «зарубіжною країною» для виробництва ще однієї вакцини, яка, як очікується, проходитиме випробування на людях-добровольцях у лютому. Додаткових деталей він не надав.
За даними Worldometer, в Ірані з початку пандемії зареєстровано 1 206 373 випадки коронавірусу, з них 54 814 виявилися летальні.