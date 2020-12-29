Хакери атакували антивірусну лабораторію в Антверпені і вимагають викуп

Медична лабораторія в Антверпені, яка активно залучається до заходів з протидії коронавірусу COVІD-19, піддалася кібернетичній атаці, при цьому хакери, що заблокували сайт цієї установи, вимагають викупу за поновлення його роботи.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Кібернетична атака була здійснена на Загальну медичну лабораторію (AML) в одному з районів Антверпена. Хакери «вивісили» на сайті лабораторії оголошення із вимогою викупу, що призвело до блокування сайту. Як завжди у подібних ситуаціях, нападники вимагають викуп для того, щоб розблокувати сайт та його бази даних», - йдеться у повідомленні.

На цю хвилину сайт організації залишається заблокованим. Підрозділи кібернетичної безпеки припинили роботу всієї мережі, до якої була під’єднана лабораторія, щоб крок за кроком виявити всі інфіковані системи та вжити заходи протидії.

Як зазначається, згадана лабораторія є приватним підприємством, яке здійснює близько 3000 тестів на коронавірус щодня. Це складає близько 5 відсотків від всіх тестів на COVID-19, що здійснюються у всій Бельгії.

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На цей час не вдалося з’ясувати, чи була пов’язана ця атака із спробою викрадення баз даних, оскільки такі спроби часто здійснюються під прикриттям кібернетичних нападів з вимогою викупу.

До розслідування справи долучилися органи прокуратури Антверпена.

Як вже повідомлялося, на початку цього місяця кібернетичний напад був здійснений на Європейське Медичне Агентство EMA, в ході якої хакери змогли отримати доступ до даних досліджень антивірусної вакцини компанії Pfizer.