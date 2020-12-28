Парламент Фінляндії зазнав кібератаки
Укрінформ
Парламент Фінляндії заявив, що зазнав кібернетичної атаки цієї осені.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті законодавчого органу.
За наявною інформацією, було зламано електронну пошту деяких фінських депутатів.
Зазначається, що факт нападу встановила парламентська служба технічного нагляду.
За фактом кібератаки проводиться розслідування.
Як повідомлялося, у грудні кібератаки зазнав сайт Європейського суду з прав людини.
Фото: eduskunta.fi