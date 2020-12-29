Експосла Молдови у РФ затримали за підозрою в контрабанді анаболіків

Правоохоронці Молдови затримали колишнього посла в Росії Андрія Негуце у справі про контрабанду анаболічних засобів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

Негуце визнали підозрюваним у співучасті в контрабанді анаболіків. Під час слухання в прокуратурі він заперечував свою причетність до цієї справи. Однак прокурори вирішили затримати його на 72 години.

Зазначається, що залежно від обставин, які будуть встановлені, прокуратура може прийняти рішення про арешт експосла.

Раніше у цій справі затримали водія мікроавтобуса з дипломатичними номерами, в якому на початку грудня прикордонники виявили ящики з анаболічними стероїдами. За оцінками правоохоронців, вартість партії перевищує 8 мільйонів леїв (13 млн гривень).

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови відкликало Андрія Негуце з посади посла в Російській Федерації після того, як в мікроавтобусі з дипломатичними номерними знаками на митниці виявили кілька коробок з анаболічними стероїдами. Пізніше МЗС підтвердило, що автомобіль належав дипмісії Молдови в РФ.