Молдова відкликала посла у Росії після скандалу з контрабандою

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відкликало Андрія Негуце з посади посла в Російській Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

Посол був відкликаний після того, як декілька коробок із анаболічними стероїдами були виявлені в мікроавтобусі з дипломатичними номерними знаками на митниці Паланка 5 грудня.

Пізніше Міністерство закордонних справ підтвердило, що автомобіль належав дипмісії.

«Згідно з перевірками внутрішньої документації, даний автомобіль знаходився в службовому відрядженні і прямував за маршрутом Москва - Кишинів - Москва з 2 по 5 грудня на підставі запиту МЗС від Посольства Республіки Молдова в Російській Федерації для передачі до Кишинева поточної дипломатичної пошти», - заявили у відомстві.

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови оголосило про початок внутрішнього розслідування з вимогою пояснень зі сторони співробітників дипломатичної місії.

Прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю і особливих справ пред'явила водієві мікроавтобуса обвинувачення в контрабанді анаболічних стероїдів і психотропних речовин. Прокурори також подадуть клопотання про його арешт на 30 днів.