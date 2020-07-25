У Молдові заявляють, що Інтерпол відмовився розшукувати олігарха Плахотнюка

Інтерпол відмовився включити політика і найбагатшу людину Молдови Володимира Плахотнюка до списку оголошених в міжнародний розшук.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на генеральну прокуратуру Молдови.

«Інтерпол відмовився включити колишнього лідера Демократичної партії (ДПМ) Володимира Плахотнюка до списку осіб, оголошених в міжнародний розшук… Згідно з відповіддю Інтерполу, рішення не оголошувати Плахотнюка в міжнародний розшук прийняла комісія з контролю за файлами генсекретаріату організації на засіданні, яке пройшло в Ліоні з 29 червня до 3 липня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Інтерпол не пояснив свою відмову, тому прокуратура звернеться в управління міжнародного поліцейського співробітництва Генінспекторату поліції з вимогою назвати причини.

У травні 2020 року прокуратура Молдови висунули впливовому олігархові обвинувачення в масштабному розкраданні. Як заявив генеральний прокурор Александру Стояногло, Плахотнюка обвинувачують у створенні кримінальної групи, вимаганні та шахрайстві. Він додав, що Кишинів вимагатиме його екстрадиції зі США.

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12 червня Плахотнюк попросив політичного притулку у Штатах.

Плахотнюк, який за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови, кілька разів був членом парламенту. Його пов'язують з так званою "крадіжкою століття" - скандалом через зникнення понад 1 мільярда доларів, що становить близько однієї восьмої частини ВВП Молдови - з найбільших банків країни з 2012-го по 2014 рік.