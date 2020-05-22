У Молдові видали вже другий ордер на арешт олігарха Плахотнюка

Суд в Молдові видав другий ордер на арешт екс-лідера Демпартії і олігарха Володимира Плахотнюка.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Суд Чекан видав другий ордер на арешт екс-лідера Демпартії Володимира Плахотнюка. Рішення оголосили 22 травня», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прокурори запросили ордер на арешт Плахотнюка в зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня. Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Це другий ордер на арешт Плахотнюка, перший ордер був виданий ще 11 жовтня минулого року.

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Наголошується, що Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і поїхав до в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його родини. Помпео зазначив, що публічно визнає, що Плахотнюк своїми діями поставив під загрозу незалежність демократичних інститутів Молдови. Влада Молдови вже подала один запит про екстрадицію Плахотнюка, однак остаточне рішення з цього питання США ще не ухвалили.

Фото: ziarulnational.md