У Молдові видали вже другий ордер на арешт олігарха Плахотнюка
Про це повідомляє NewsMaker.
«Суд Чекан видав другий ордер на арешт екс-лідера Демпартії Володимира Плахотнюка. Рішення оголосили 22 травня», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що прокурори запросили ордер на арешт Плахотнюка в зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня. Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві в особливо великих розмірах.
Це другий ордер на арешт Плахотнюка, перший ордер був виданий ще 11 жовтня минулого року.
Наголошується, що Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і поїхав до в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його родини. Помпео зазначив, що публічно визнає, що Плахотнюк своїми діями поставив під загрозу незалежність демократичних інститутів Молдови. Влада Молдови вже подала один запит про екстрадицію Плахотнюка, однак остаточне рішення з цього питання США ще не ухвалили.
Фото: ziarulnational.md