Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови

Державний секретар США Майкл Помпео заявив про запровадження санкцій проти молдавського олігарха й колишнього очільника Демократичної партії Республіки Молдова Владіміра Плахотнюка.

Про це глава Держдепу особисто повідомив у понеділок на офіційній Twitter-сторінці.

"Корупційні дії Владіміра Плахотнюка підірвали верховенство права й поставили під серйозну загрозу незалежність демократичних інституцій у Молдові. Сьогодні я публічно запроваджую санкції проти нього", - заявив глава Державного департаменту США.

При цьому він підкреслив, що офіційний Вашингтон "стоїть разом із Молдовою в її боротьбі з корупцією".

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Як повідомляв Укрінформ, колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк таємно залишив територію Молдови 14 червня минулого року під час передачі влади від Демпартії новоствореній коаліції, до складу якої увійшли Партія соціалістів і політичний блок ACUM.

У жовтні Антикорупційна прокуратура Молдови наклала арешт на банківські рахунки й активи Плахотнюка. За попередньою інформацією, колишній молдавський політик минулого року переховувався на території США.