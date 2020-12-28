Норвегія продовжила заборону авіарейсів з Британії

Норвегія вирішила продовжити заборону на польоти з Великої Британії до 30 грудня включно - у звязку з поширенням нового штаму коронавірусу,

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Норвегії.

"Норвегія продовжить заборону на польоти з Великої Британії до 30 грудня включно до 16:00 за Гринвічем через занепокоєння щодо одного з варіантів коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у міністерстві не виключають імовірності продовження заборони й після Нового року.

Як повідомлялося, за прикладом інших європейських країн Норвегія 21 грудня тимчасово зупинила прийом авіарейсів з Великої Британії, де виявили новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/01. За даними науковців, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

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Багато держав припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 уже зафіксували у низці країн, зокрема у Німеччині та Франції.