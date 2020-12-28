У Бельгії перші щеплення зробили 96-річному чоловіку та 102-річній жінці

У Бельгії першими щеплення виробленою Pfizer-BioNTech вакциною від коронавірусу отримали мешканці будинків для людей похилого віку у Брюсселі, Монсі та провінції Антверпен.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання VRT.

«Перші щеплення від коронавірусу в Бельгії були зроблені сьогодні об 11.00. У Фландрії першим отримав щеплення 96-річний Джос Германс, у Валлонії - Жозефа Деламот, якій 102 роки. Після вакцинації Джос Германс заявив, що почувається на 30 років молодшим», - пише видання.

Як зазначається, ці щеплення були символічними, оскільки офіційна кампанія вакцинації розпочнеться у Бельгії за тиждень, 5 січня. Абсолютний пріоритет при цьому надаватиметься мешканцям та персоналу будинків догляду за літніми людьми, загальна кількість яких у Бельгії становить близько 200 тисяч. Після цього стратегія вакцинації визначає пріоритетом щеплення медичного персоналу та залучених до охорони здоров’я працівників.

Як повідомляв Укрінформ, 27-29 грудня у всіх країнах Євросоюзу стартує кампанія вакцинації проти коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.

За даними Worldometer, у світі виявлено 81 205 559 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 773 407 летальних, одужало 57 355 677 осіб.

.Фото: VRT