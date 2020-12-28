У Білорусі за висвітлення протесту оштрафували журналістку польського телеканалу

Суд у Мінську оштрафував журналістку польського телеканалу «Белсат» Любов Луньову за обвинуваченням «в участі в несанкціонованій акції».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, Луньову оштрафовано на 810 білоруських рублів за ст. 23.34 КпАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Журналістку визнали винною в тому, що 7 грудня вона нібито брала участь у несанкціонованій акції. Луньова з рішенням суду категорично не згодна, оскільки в акції вона не брала участі, а висвітлювала її.

Повідомляється, що Луньова і її колега - оператор «Белсату» Іван Куракевич були затримані 7 грудня на площі Якуба Коласа в Мінську, коли працювали на акції пенсіонерів - Марші мудрості. Щодо журналістів склали протоколи за статтею 23.34 і до суду доставили в центр ізоляції правопорушників у Мінську. Там Луньовій стало зле, її госпіталізували до кардіологічного відділення 9-ї міської клінічної лікарні. Куракевича наступного дня засудили на 15 діб арешту.

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Минулого тижня суд у Мінську оштрафував журналістку БелаПАН Віолетту Савчиц, яка висвітлювала акцію людей з інвалідністю в столиці Білорусі в жовтні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: naviny.media