В Японії прокинувся вулкан — великі камені розлітаються на 1,3 кілометра

Метеорологічне управління Японії поінформувало, що на острові у південно-західній префектурі Кагосіма сталося виверження вулкана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За даними управління, виверження відбулося на острові Суваноседзіма приблизно о 2 годині 48 хвилин.

Також відомство підвищило рівень вулканічної тривоги з другого до третього за своєю п'ятирівневою шкалою.

Представник управління заявив, що в результаті виверження великі камені падали на відстані до 1,3 кілометра на південний схід від кратера Отаке.

Житловий район на острові розташований приблизно за 4 кілометри від кратера. Місцева влада каже, що станом на 1 грудня на острові проживала 81 особа.

Представник Метеорологічного управління попередив про небезпеку падіння великих каменів у радіусі приблизно 2 кілометри від кратера. Він також закликав населення вживати додаткових заходів обережності щодо вулканічного попелу і маленьких каменів, принесених вітром.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на американському острові Гаваї прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа.