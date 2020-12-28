В Японії прокинувся вулкан — великі камені розлітаються на 1,3 кілометра
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
За даними управління, виверження відбулося на острові Суваноседзіма приблизно о 2 годині 48 хвилин.
Також відомство підвищило рівень вулканічної тривоги з другого до третього за своєю п'ятирівневою шкалою.
Представник управління заявив, що в результаті виверження великі камені падали на відстані до 1,3 кілометра на південний схід від кратера Отаке.
Житловий район на острові розташований приблизно за 4 кілометри від кратера. Місцева влада каже, що станом на 1 грудня на острові проживала 81 особа.
Представник Метеорологічного управління попередив про небезпеку падіння великих каменів у радіусі приблизно 2 кілометри від кратера. Він також закликав населення вживати додаткових заходів обережності щодо вулканічного попелу і маленьких каменів, принесених вітром.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на американському острові Гаваї прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа.