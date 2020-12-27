Китай може випередити США і стати першою економікою світу вже до 2028 року - Bloomberg

Китайська економіка обжене США швидше, ніж очікувалося раніше, впоравшись з наслідками пандемії коронавірусу краще, ніж західні країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Центру економіки та бізнес-досліджень.

За оцінками аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу - на п'ять років раніше, ніж очікувалося.

Консалтингова компанія також підрахувала, що Китай може стати економікою з високим рівнем доходів уже у 2023 році.

Як зазначається, Індія також може піднятися в рейтингу і стати третьою економікою світу, наздогнавши Китай і США вже наприкінці десятиліття.

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Як повідомлялося, економіка Китаю першою з економік найбільших країн світу повернулася до зростання після кризи, який викликала пандемія коронавірусу.

Так, за даними Національного бюро статистики КНР, у другому кварталі 2020 року ВВП Китаю виріс на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В цілому китайська економіка з початку цього року зросла на 0,7%.