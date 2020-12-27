Повалені дерева і потрощені авто: у Нідерландах вирує шторм «Белла»

У Нідерландах в неділю, 27 грудня, діє жовтий рівень небезпеки через шторм “Белла”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, через потужний вітер по всій країні спостерігається ускладнення руху громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев, потрощених машин.

Також через сильний вітер та дощ важко пересуватися автівкою. Деякі дороги та розв'язки закриті. Тож усіх жителів закликають без потреби не сідати за кермо.

Така погода також призвела до проблем в аеропорту “Схіпгол”, що біля Амстердама. Кілька літаків змогли приземлитися лише після кількох спроб.

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«Белла» - це другий шторм на північному заході Європи, що вирує з 1 вересня 2020 року, і прийшов з Британських островів. Перший, «Ейден», завдав збитків у Великій Британії та Ірландії наприкінці жовтня, але до Нідерландів не дійшов.