На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Анадолу.

"У провінції Елязиг на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3, повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD)", - наголошується в повідомленні.

Землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом.

Осередок залягав на глибині 15,94 км.

Як відомо, в результаті землетрусу, що стався в Егейському морі 30 жовтня, у турецькому Ізмірі під завалами зруйнованих будівель загинули 117 осіб. Після землетрусу було зареєстровано ще 4468 підземних поштовхів, 48 з яких силою понад 4 балів за шкалою Ріхтера.