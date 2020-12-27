На сході Туреччини стався землетрус
Укрінформ
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Анадолу.
"У провінції Елязиг на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3, повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD)", - наголошується в повідомленні.
Землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом.
Осередок залягав на глибині 15,94 км.
Як відомо, в результаті землетрусу, що стався в Егейському морі 30 жовтня, у турецькому Ізмірі під завалами зруйнованих будівель загинули 117 осіб. Після землетрусу було зареєстровано ще 4468 підземних поштовхів, 48 з яких силою понад 4 балів за шкалою Ріхтера.