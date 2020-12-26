До трьох років в'язниці: в Узбекистані посилили покарання за поширення фейків

Влада Узбекистану посилила покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейкових даних може загрожувати поширювачу обмеженням свободи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє nuz.uz.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзиєв підписав Закон «Про внесення змін та доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Республіки Узбекистан та Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративну відповідальність» (№ ЗРУ-658, 25.12.2020 р).

Відтепер поширення фейків у ЗМІ, мережах телекомунікацій та інтернеті, які призводять до приниження гідності або дискредитації особистості, карається штрафом у розмірі 11 150 000 тисяч сумів - понад 1 000 доларів.

Якщо поширювана інформація містить загрозу громадському порядку або безпеці, то накладається штраф в еквіваленті понад 2 000 доларів. А публікація такої інформації після застосування адміністративного стягнення за такі ж дії карається штрафом 8 500 доларів або обмеженням волі до трьох років.