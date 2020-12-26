До трьох років в'язниці: в Узбекистані посилили покарання за поширення фейків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє nuz.uz.
Президент Узбекистану Шавкат Мірзиєв підписав Закон «Про внесення змін та доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Республіки Узбекистан та Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративну відповідальність» (№ ЗРУ-658, 25.12.2020 р).
Відтепер поширення фейків у ЗМІ, мережах телекомунікацій та інтернеті, які призводять до приниження гідності або дискредитації особистості, карається штрафом у розмірі 11 150 000 тисяч сумів - понад 1 000 доларів.
Якщо поширювана інформація містить загрозу громадському порядку або безпеці, то накладається штраф в еквіваленті понад 2 000 доларів. А публікація такої інформації після застосування адміністративного стягнення за такі ж дії карається штрафом 8 500 доларів або обмеженням волі до трьох років.