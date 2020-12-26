Німеччина починає найбільшу у своїй історії кампанію з вакцинації

Перші дози препаратів проти COVID-19 від BioNTech/Pfizer у ніч на суботу доставлені в Німеччину з Бельгії, а в неділю починається найбільша в історії країни кампанія з вакцинації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу 26 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

У першу чергу, нагадав глава МОЗ, мобільні бригади будуть проводити щеплення мешканців будинків для літніх у віці 80+, а також тих медичних працівників, які безпосередньо в своїй роботі стикаються з хворими на коронавірус.

До Нового року очікується загалом 1,3 млн доз від BioNTech/Pfizer, після Нового року буде доставлятися 700 тисяч доз на тиждень, до кінця першого кварталу має бути в розпорядженні 10 млн доз цієї вакцини, а також 1,5 млн від фармокомпанії Moderna. Зі спорудженням у першому кварталі наступного року власних виробничих потужностей BioNTech в німецькому Магдебурзі кількість доз збільшиться. Тоді можливо буде вакцинувати решту громадян у визначеній послідовності.

Шпан підкреслив, що вакцинація буде безкоштовною і абсолютно добровільною, але метою при цьому залишається вакцинування якомога більшої кількості людей, «щоб не залишити шансів вірусу» та мати можливість нормально відсвяткувати наступне Різдво.

«Це чудовий подарунок до Різдва, сповнений надії день для Європи, … особливий день для подолання найгіршої пандемії за понад 100 років», - заявив Шпан про одночасне отримання 26 грудня перших доз вакцини всіма 27 країнами ЄС.

За даними Інституту Роберта Коха, 25 грудня, перший святковий різдвяний день, у Німеччині було підтверджено 14 455 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії цифра сягає 1 627 103. Померло за весь час 29 422, у тому числі а останню добу - 240.

Як повідомляв Укрінформ, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євроспільноти, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.