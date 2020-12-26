Папа Франциск у різдвяному посланні розкритикував «націоналізм вакцин»

Папа Франциск у своєму різдвяному посланні у п’ятницю закликав країни поділитися вакцинами від COVID-19, заявивши, що потрібно зупинити пандемію, яка не знає кордонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Пандемія та її соціальні й економічні наслідки домінували у посланні, в якому Папа закликав до глобальної єдності та допомоги країнам, котрі страждають від конфліктів та гуманітарних криз.

"На теперішній момент історії, що відзначається екологічною кризою та серйозними економічними і соціальними дисбалансами, які лише погіршуються пандемією коронавірусу, для нас особливо важливо визнати одне одного братами та сестрами", - сказав Папа.

Підкреслюючи, що охорона здоров'я є міжнародною проблемою, понтифік розкритикував так званий "націоналізм вакцин", який, на думку представників ООН, погіршить пандемію, якщо бідні країни отримають вакцину в останню чергу.

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"Нехай Син Божий відновить у політичних та урядових лідерів дух міжнародної співпраці, починаючи з галузі охорони здоров'я, щоб усім був забезпечений доступ до вакцин та лікування. Перед викликом, який не знає кордонів, ми не можемо зводити стіни. Ми всі в одному човні ", - наголосив Франциск.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск під час різдвяного послання «Urbi et Orbi» згадав про війну на сході України.

Фото: ANSA