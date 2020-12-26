У Греції COVID-вакцину охоронятимуть антитерористичні підрозділи

Учора Греція отримала перші 9 750 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer-BioΝTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Вакцини зберігатимуться у спеціальних приміщеннях, що відповідають усім вимогам щодо зберігання лікарських засобів. Звідти їх розподілять по 450 центрах вакцинації.

Грецька поліція розробила спеціальний план зберігання вакцин за допомогою антитерористичних підрозділів та за участю понад 4 тисяч поліцейських.

За словами представника уряду Стеліоса Петсаса, Греція розраховує отримати 300 тис. доз вакцини від COVID-19 у рамках першого траншу. На початку в країні планують вакцинувати 150 тис. осіб.

У Греції за час епідемії діагностували134 852 випадки COVID-19, внаслідок пандемії загинули понад 4 тис. осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.

Фото: Greek Reporter