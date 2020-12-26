Вже понад 190 тисяч бразильців померли від коронавірусу

Від початку пандемії понад 190 тисяч жителів Бразилії померли від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

Зазначається, що упродовж останніх 24-х годин у Бразилії зареєстрували 482 нові смерті від коронавірусу, загальна кількість загиблих від недуги з початку пандемії сягнула 190 488.

“Упродовж останніх 24 годин було виявлено 22 967 нових випадків інфікування COVID-19, а загалом їх число по всій країні досягло 7 448 560”, - уточнює Сіньхуа.

Наразі у 13 з 27 штатів Бразилії кількість активних випадків коронавірусу зростає.

“У Ріо-де-Жанейро, головному туристичному напрямі країни, влада скасувала традиційне святкування Нового року на пляжі Копакабана, на яке зазвичай збираються мільйони відвідувачів”, - йдеться у матеріалі.

Як відомо, наразі за кількістю смертей від COVID-19 Бразилія у світі поступається лише США, а за загальною кількістю інфікованих — США та Індії.

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