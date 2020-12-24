Бразилія не прийматиме авіарейси з Британії через новий штам COVID-19

Бразилія вирішила тимчасово не приймати авіарейси з Великої Британії через виявлений там новий штам коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Уряд Бразилії також заборонив в'їзд людей, які були в Британії протягом останніх двох тижнів. Ті, хто вже прибув з Великої Британії, мають піти на 14-денну самоізоляцію.

На початку цього тижня Міністерство закордонних справ Великої Британії видало рекомендацію громадянам не їздити до Бразилії, на основі недавньої оцінки ризиків пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Британський уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.