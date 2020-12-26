Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: шестеро загиблих
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на правозахисну організацію “Сирійська обсерваторія з прав людини” пише Сіньхуа.
“Шестеро проурядових бійців загинуло під час ізраїльських ударів по позиціях у центральній Сирії після опівночі”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що обстріли зруйнували також склади зброї іранських бійців.
“Ізраїльські ракети мітили в оборонні заводи, у яких знаходиться дослідний центр, в місті Масіаф на заході провінції Хама”, - стверджують правозахисники.
Водночас у сирійській армії запевнили, що перехопили більшість випущених ракет.
Нагадаємо: упродовж сирійської кризи Ізраїль провів сотні авіаударів по сирійських військових об’єктах, в тому числі й по іранським цілям.
Фото: rfsmediaoffice.com