Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: шестеро загиблих

Унаслідок ізраїльських авіаударів по території Сирії загинуло шестеро сирійських урядових бійців.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на правозахисну організацію “Сирійська обсерваторія з прав людини” пише Сіньхуа.

“Шестеро проурядових бійців загинуло під час ізраїльських ударів по позиціях у центральній Сирії після опівночі”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що обстріли зруйнували також склади зброї іранських бійців.

“Ізраїльські ракети мітили в оборонні заводи, у яких знаходиться дослідний центр, в місті Масіаф на заході провінції Хама”, - стверджують правозахисники.

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Водночас у сирійській армії запевнили, що перехопили більшість випущених ракет.

Нагадаємо: упродовж сирійської кризи Ізраїль провів сотні авіаударів по сирійських військових об’єктах, в тому числі й по іранським цілям.

Фото: rfsmediaoffice.com