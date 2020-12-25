Сирія заявляє про авіаудари Ізраїлю на заході країни - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаударів на заході Сирії, де базуються позиції ополченців, яких підтримує Іран.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

За даними державних сирійських ЗМІ, авіаудари сталися у п’ятницю вранці у місті Масьяф, що у провінції Хама. У Міноборони Сирії додали, що «більшість з випущених ракет були перехоплені ППО».

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю (IDF) не прокоментувала новину.

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Як зауважує газета, у місті Масьяф спостерігається велика військова присутність сил, зокрема військова академія та науковий дослідницький центр, режиму президента Башара Асада. Більш того, на околицях міста знаходяться позиції ополченців, яких підтримує Іран.

Зазначається, що останні ізраїльські авіаудари у Сирії були зафіксовані місяць тому. Тоді винищувачі IDF завдали ударів на півдні країни по позиціях, які контролюються силами ополченців, яких підтримує Іран.

Фото: SANA