США розширили санкції проти Сирії через злочини режиму Асада

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввів санкції проти 11 юридичних та фізичних осіб у Сирії, у тому числі Центробанку цієї країни, через їхню причетність до злодіянь, скоєних режимом Асада проти власного народу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.

«У цілому, OFAC додав до Списку санкцій двох фізичних осіб, дев'ять бізнес-структур, а також Центральний банк Сирії – відповідно до повноважень щодо введення санкцій проти Сирії»,- зазначається в повідомленні.

У Вашингтоні заявили, що таким чином вони прагнуть перешкодити надходженню коштів підконтрольним Асаду органам місцевої влади в Сирії, та змусити режим припинити злодіяння проти сирійських громадян і долучитися до процесу врегулювання відповідно до Резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.

Водночас Державний департамент США оголосив про введення санкцій проти шести представників сирійського режиму відповідно до указу "Про блокування майна і призупинення в'їзду в США певних осіб, що перешкоджають врегулюванню в Сирії".

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Як повідомлялось, рік тому президент США підписав так званий Акт Цезаря – закон, спрямований на цивільний захист у Сирії. Як відзначили в Мінфіні США, нові санкції проти режиму в Дамаску базуються безпосередньо на цьому документі та є важливим кроком у процесі притягнення до відповідальності режиму Асада за злодіяння, скоєні ним проти власного народу.