США розширили санкції проти Сирії через злочини режиму Асада

США розширили санкції проти Сирії через злочини режиму Асада

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввів санкції проти 11 юридичних та фізичних осіб у Сирії, у тому числі Центробанку цієї країни, через їхню причетність до злодіянь, скоєних режимом Асада проти власного народу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.

«У цілому, OFAC додав до Списку санкцій двох фізичних осіб, дев'ять бізнес-структур, а також Центральний банк Сирії – відповідно до повноважень щодо введення санкцій проти Сирії»,- зазначається в повідомленні.

У Вашингтоні заявили, що таким чином вони прагнуть перешкодити надходженню коштів підконтрольним Асаду органам місцевої влади в Сирії, та змусити режим припинити злодіяння проти сирійських громадян і долучитися до процесу врегулювання відповідно до Резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.

Водночас Державний департамент США оголосив про введення санкцій проти шести представників сирійського режиму відповідно до указу "Про блокування майна і призупинення в'їзду в США певних осіб, що перешкоджають врегулюванню в Сирії".

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Як повідомлялось, рік тому президент США підписав так званий Акт Цезаря – закон, спрямований на цивільний захист у Сирії. Як відзначили в Мінфіні США, нові санкції проти режиму в Дамаску базуються безпосередньо на цьому документі та є важливим кроком у процесі притягнення до відповідальності режиму Асада за злодіяння, скоєні ним проти власного народу.

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