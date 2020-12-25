В Австрії 42% померлих від COVID-19 були мешканцями будинків пристарілих - МОЗ

В Австрії близько 42% від загальної кількості померлих унаслідок COVID-19 становлять мешканці будинків для літніх людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє МОЗ Австрії.

За даними відомства, станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.

Водночас газета Österreich повідомляє, що загалом коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тис. мешканців будинків для літніх людей, наразі там налічується близько 3 тис. активних випадків захворювання. Крім того, заразилися і 8 тис. персоналу цих закладів.

В Австрії всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2, а також двічі на тиждень здавати тест на коронавірус. Мешканцям цих будинків також пропонується двічі на тиждень проходити тестування. Режим відвідування суворий: дозволяється лише один відвідувач на тиждень, який мусить мати негативний результат тесту на коронавірус та бути у масці.

Від початку пандемії в Австрії коронавірусом заразилися понад 347 тис. осіб, майже 316 тис. одужали, померли 5745 людей. За минулу добу в країні зафіксовано 2847 нових випадків інфікування.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.