У Нігерії виявили ще одну мутацію коронавірусу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Blick.
Глава Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг вважає, що цей штам розвинувся окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.
Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу, виявлений в Нігерії, не має мутації N501Y, яка відповідальна за його швидке поширення, як це було у випадку зі штамом у Великій Британії. Однак в цілому, даних про цей різновид коронавірусу поки мало, і його дослідження тривають.
Згідно з доповіддю дослідників з Нігерії, цей варіант був виявлений у двох зразках, взятих у пацієнтів у серпні та жовтні. Наскільки поширений новий варіант Covid-19 в Нігерії або інших країнах, поки не відомо. Однак Нкенгасонг наголосив, що мутації в таких вірусах не є рідкістю.
"Ми повинні очікувати, що ці нові варіанти будуть з'являтися і надалі", - зазначив він.
Наразі дослідникам відомі кілька видів коронавірусу з генетичними змінами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також зазначила, що всі віруси з часом змінюються.
Нагадаємо: нещодавно в Британії виявили новий штам коронавірусу. У зв'язку із цим понад 40 країн перекрили авіасполучення із Туманим Альбіоном.