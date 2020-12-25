У Нігерії виявили ще одну мутацію коронавірусу

За даними панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC, в Нігерії циркулює ще одна, нова мутація коронавірусу, яка відрізняється від решти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Blick.

Глава Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг вважає, що цей штам розвинувся окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.

Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу, виявлений в Нігерії, не має мутації N501Y, яка відповідальна за його швидке поширення, як це було у випадку зі штамом у Великій Британії. Однак в цілому, даних про цей різновид коронавірусу поки мало, і його дослідження тривають.

Згідно з доповіддю дослідників з Нігерії, цей варіант був виявлений у двох зразках, взятих у пацієнтів у серпні та жовтні. Наскільки поширений новий варіант Covid-19 в Нігерії або інших країнах, поки не відомо. Однак Нкенгасонг наголосив, що мутації в таких вірусах не є рідкістю.

"Ми повинні очікувати, що ці нові варіанти будуть з'являтися і надалі", - зазначив він.

Наразі дослідникам відомі кілька видів коронавірусу з генетичними змінами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також зазначила, що всі віруси з часом змінюються.

Нагадаємо: нещодавно в Британії виявили новий штам коронавірусу. У зв'язку із цим понад 40 країн перекрили авіасполучення із Туманим Альбіоном.