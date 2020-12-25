В Афганістані бойовики вбили захисницю прав жінок

Афганська захисниця прав жінок Фрешта Когістані була вбита 24 грудня в селі в провінції Капіса на північний схід від Кабула.

Як передає Укрінформ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ Афганістану.

"У четвер близько 17:00 за місцевим часом невідомі бойовики, які їхали на мотоциклі, застрелили Фрешту Когістані, а її брат був тяжко поранений під час нападу. Згодом поліція повідомила, що брат Когістані також помер. Жодна група не взяла на себе відповідальність за теракт", - йдеться у повідомленні.

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Видання зазначає, що вбивство Когістані є останнім у ряду вбивств активістів, які викликали міжнародну стурбованість.

Нагадаємо: 23 грудня у Кабулі був вбитий голова афганської незалежної групи з моніторингу виборів Юсуф Рашид. Реагуючи на цей теракт, місія ООН в Афганістані висловила стурбованість через «тривожну» кількість вбивств публічних осіб у зруйнованій війною країні.