Теракт в Афганістані забрав життя щонайменше 15 дітей

В провінції Газні на сході Афганістану був підірваний мотоцикл з вибухівкою, внаслідок чого загинули щонайменше 15 дітей, ще 20 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Deutsche Welle.

"Щонайменше 15 дітей загинули в афганській провінції Газні... Ще 20 осіб, серед яких також є діти, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Теракт стався поблизу місця, де відбувалось релігійне зібрання. За інформацією правоохоронців, люди зібрались для читання Корану.

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Відповідальність за скоєння вибуху на себе поки ніхто не взяв.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 13 співробітників сил безпеки Афганістану загинули внаслідок нападу талібів на КПП у провінції Баглан.

Фото: АА