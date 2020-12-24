Вакцина проти “корони”: спочатку 90-літні…

Чи вдасться подолати пандемію наступного року

Минулої середи лідери країн ЄС оприлюднили оптимістичне відео, у якому побажали всім європейцям у наступному році остаточно й назавжди позбутися коронавірусу. З урахуванням того, що надзвичайна зустріч минулого понеділка, 21 грудня, яка відбулася у форматі телеконференції за ініціативою німецького головування ЄС у зв’язку зі сплеском нового штаму COVID-19, не супроводжувалася жодними офіційними повідомленнями про результати, це відеозвернення можна вважати своєрідним підсумком віртуального саміту.

Послання просте і триєдине. По-перше, ми все можемо подолати, якщо разом, по-друге – майбутня вакцина надає світло в кінці тунелю, і по-третє – для позбавлення від коронавірусу треба зберігати пильність – мити руки, носити маски та обмежити контакти.

Здавалося б, очевидні речі. Але, виявляється, їх дуже важливо чітко і недвозначно артикулювати. За даними соцопитувань, що були оприлюднені в Бельгії, близько 30 відсотків громадян і сьогодні не вважають за доцільне суворо дотримуватися обмежувальних заходів під час різдвяних і новорічних свят. Принаймні, 70 відсотків вважають за доцільне утриматися від колективних святкових вечірок заради власного здоров’я і здоров’я навколишніх. Але решта 30 відсотків «коронаскептиків» здатні своїм демонстративним нехлюйством поховати всі зусилля медиків, урядових структур та широкої громадськості зі стримування коронавірусу, який, окрім клопоту, падіння статків і загальної втоми, спричинив безліч трагедій по всій Європі.

Фото: АА

Для цих 30 відсотків у Бельгії, як і у більшості інших країн Євросоюзу, практикують доволі доступні для розуміння заходи переконання. Наприклад, комендантська година з 10-ї вечора до 6-ї ранку, заборона продажу алкоголю, масових вечірок. І, звісно, стягнення, відчутний удар по гаманцю за порушення заборон або просто за спущену нижче носа захисну маску. Про те, щоб з’явитися в магазині, у транспорті чи в іншому громадському місці взагалі без маски – не може бути й мови.

Судячи з усього, така політика триватиме й у 2021 році, принаймні доки вакцинація не охопить більшість населення Європи й, вірус не піде остаточно в минуле.

Проте, не все так просто.

ВАКЦИНА І ВАКЦИНАЦІЯ

Уже цього тижня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн урочисто оголосила про появу першої «ефективної і безпечної» вакцини проти COVID-19. Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech отримала ринкову авторизацію від Європейського медичного Агентства ЕМА.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: АА

За словами президента Єврокомісії, вакцинація офіційно й одночасно розпочнеться в усіх країнах ЄС, при цьому перші пацієнти отримають щеплення 27, 28 і 29 грудня.

Утім, уже зараз зрозуміло, що цей крок буде суто символічним, оскільки до кінця року, по-перше, неможливо поставити в усі країни ЄС достатню кількість доз для початку масованої вакцинації, а по-друге, фізично не є можливим швидко прищепити від коронавірусу десятки мільйонів людей по всій Європі, просто в силу «пропускної» здатності медичних установ.

Спочатку було встановлено, що кожна країна ЄС отримає від європейських виробників по 10 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, щоб одночасно розпочати кампанію з вакцинації. Цієї кількості було б достатньо для того, щоб щеплення отримали 5000 чоловік – по дві дози для досягнення антивірусного ефекту.

За повідомленнями преси, на сьогодні очікування є більш скромними. Наприклад, для Бельгії вже йдеться про 2500 доз. Що, зрозуміло, краще, ніж нічого, але дещо нижче за очікування.

При цьому вже зараз навіть відомо ім’я бельгійця, який отримає перше щеплення.

96-річний Джос Германс (Jos Hermans) рівно об 11:00 27 грудня отримає перше щеплення і впише власне ім’я в історію Бельгії та в її боротьбу проти пандемії. Зрозуміло, усе це відбудеться під об’єктивами телекамер та за присутності місцевих урядовців, оскільки ця подія має величезний політичний ефект.

У цілому всі 2500 доз вакцини, які Бельгія встигне отримати до Нового року, будуть використані для щеплення мешканців пансіонатів з догляду за літніми людьми в усіх регіонах країни одночасно – у Фландрії, у Валлонії та у Брюсселі, відповідно.

Визначення пріоритетів саме щодо літніх людей є частиною планів вакцинації, які, за рекомендацією та лекалами Єврокомісії, були розроблені у кожній країні ЄС.

Як справедливо зауважила Урсула фон дер Ляєн, появи вакцини ще недостатньо, щоб захистити людей, для цього треба провести вакцинацію, яка принесе реальні результати.

Фото: АА

За визначеними пріоритетами, першими щеплення отримають мешканці та персонал будинків з догляду за літніми людьми, за ними – медичні працівники й державні службовці – наприклад, офіцери поліції та представники державних адміністрацій, котрі перебувають у постійному контакті з людьми. Після цього вакцину почнуть отримувати інші категорії населення, починаючи від осіб у віці 16 років, і наскільки швидко просуватиметься цей процес, на сьогодні ніхто не може сказати напевне.

Але вже зараз зрозуміло, що весь 2021 рік має шанси пройти під знаком вакцинації.

ВІРУСИ І ВИКЛИКИ

По-перше, вірус виявився міцним і підступним.

У понеділок, під час представлення результатів досліджень вакцини BioNTech/Pfizer та оголошення про її ринкову авторизацію в ЄС виконавчий директор Європейського медичного агентства (ЕМА) Емер Кук (Emer Cooke) заявила буквально таке:

«Ми багато знаємо про цю хворобу, знаємо навіть більше, ніж 3 місяці тому. Але постійно з’являється нова інформація, на кшталт повідомлень про цей новий різновид вірусу (у Великобританії). Це проблема, яка потребує повного наукового аналізу. На цей момент, ми можемо сказати це впевнено, немає жодних даних, що ця вакцина не працюватиме проти нової мутації вірусу».

Емер Кук / Фото: Martial Trezzini/EPA-EFE

Цікаво, що виробники BioNTech/Pfizer оголосили про випробування ефективності цієї вакцини проти нового штаму коронавірусу лише наступного дня після цієї заяви.

Як наголосили представники ЕМА, успіх вакцинації великою мірою залежатиме від того, наскільки високою буде довіра населення до вакцин та наукових висновків щодо їх якості. За словами Емер Кук, незважаючи на очевидний тиск часу – весь процес авторизації забрав 11 тижнів, хоча за нормальних умов міг би тривати більше року. Свої висновки науковий комітет ЕМА та всі структурні підрозділи, залучені до оцінки безпеки, впливів на здоров’я людини та якості фармакологічного виробництва, будували на результатах наукових досліджень та клінічної практики, у якій взяли участь понад 40 тисяч пацієнтів.

ЄВРОПА І ПОРТФОЛІО

На сьогодні Єврокомісія оголосила про формування амбітного «портфоліо» з шести вакцин, що базуються на чотирьох різних принципах дії, та веде перемовини із сьомою фармакологічною кампанією. Таке розмаїття, за задумом, має дати Єврокомісії та ЕМА можливість знайти найбільш ефективний засіб у боротьбі з коронавірусом.

Ідеться про форвардні контракти Єврокомісії на закупівлю вакцин проти COVID-19 з шістьма виробниками – BioNTech-Pfizer (300 мільйонів доз), CureVac (405 мільйонів доз), AstraZeneca (400 мільйонів доз) Johnson and Johnson (400 мільйонів доз), Sanofi-GSK (300 мільйонів доз) і Moderna (160 мільйонів доз). Сьома компанія, з якою має попередній дослідницький контакт Єврокомісія – Novavax, як очікується, зможе поставити для ЄС ще 200 мільйонів доз.

Таким чином, загальне вакцинне «портфоліо» Єврокомісії вже зараз перевищує 2 мільярди доз, що більш ніж учетверо перевищує населення ЄС. Якщо країни-члени матимуть надлишок вакцин, вони зможуть передавати або продавати їх третім країнам.

Крім цього, Єврокомісія виділила понад 800 мільйонів євро для міжнародного вакцинного фонду COVAX, головним призначенням якого є своєчасне та достатнє постачання вакцин для країн із низьким або середнім рівнем доходів. Як уже повідомляв Укрінформ, за цією програмою Україна розраховує отримати понад 16 мільйонів доз.

Щоправда, у ринкові зусилля Єврокомісії з пошуку найбільш ефективної вакцини, як це часто буває, втрутився випадок. Цінові параметри форвардних закупівель випадково оприлюднила в соціальних мережах представниця федерального уряду Бельгії. Оскільки йшлося про комерційну інформацію, це спричинило неабиякий скандал і значно ускладнило переговори Єврокомісії з фармакологічними компаніями.

Принаймні за результатами цього витоку пересічний громадянин має змогу скласти попереднє уявлення про цінові параметри майбутніх вакцин, та гроші, які будуть заплачені за вакцинацію платниками податків.

Найдешевшою виявилася вакцина від компанії AstraZeneca, за повідомленням – 2.50-3 євро за дозу, при цьому ЄС уже сплатив за форвардну закупівлю цих вакцин по 1,78 євро. Вакцина Pfizer, за оприлюдненою інформацією, вартує 15,5 євро за дозу, при цьому ЄС сплатив по 12 євро. За даними цього ж джерела, вакцина Moderna обходиться у 20-30 євро, ЄС сплатив по 14,7 євро.

Щоправда, Єврокомісія утрималася від будь-яких коментарів, які можуть підтвердити або спростувати таку інформацію.

Дмитро Шкурко, Брюссель

Перше фото: Alvaro Calvo/Getty Images