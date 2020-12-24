Держдеп США звинуватив спецслужби Росії в отруєнні Навального «Новічком»

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).

Як передає Укрінформ, про це заявили у Держдепартаменті США у відповідь на запит The Hill.

"США вважають, що співробітники російської Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок", щоб отруїти Навального. У отруєння Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду", - заявив представник Держдепу США.

Держдепартамент також звинуватив президента РФ Володимира Путіна і його уряд в спробах відвернути увагу "від серйозних питань" у цій справі.

"Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне. Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти", - додав представник Держдепу США.

Він наголосив, що Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новічок".

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.