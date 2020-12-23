Парламент Ізраїлю розпустили: коаліція не змогла домовитися про бюджет

Урядова коаліція в Ізраїлі не змогла досягти згоди щодо держбюджету на 2021 рік, що автоматично призвело до розпуску парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Коаліції, очолюваній прем'єром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бенні Ганцем, не вдалося домовитися щодо питання про держбюджет на наступний рік. Останній термін його затвердження сплив, тож Кнесет - парламент Ізраїлю - був автоматично розпущений.

«Коаліційна угода припускала ухвалення бюджету на 2020-й і 2021 рік. Однак Нетаньягу відмовився затверджувати бюджет на наступний рік, пославшись на надзвичайні обставини у зв'язку з пандемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб запобігти економічній кризі наступного року, уряд Ізраїлю у вівторок затвердив фінансовий план як альтернативу регулярному бюджету.

Попередня дата нових виборів - 23 березня, додає DW.

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Як повідомлялося, політична криза в Ізраїлі триває з 2019 року. За два роки в країні вже тричі проходили вибори, за результатами яких праві та ліві сили отримували в парламенті приблизно однакову кількість мандатів, що заважало сформувати кабінет.

Лише з третьої спроби після виборів у березні цього року політики змогли домовитися про створення уряду.