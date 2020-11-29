В Ізраїлі протестувальники вимагали відставки Нетаньягу під його резиденцією

Близько тисячі протестувальників зібралися біля офіційної резиденції голови уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Єрусалимі в суботу ввечері, продовжуючи протести з вимогою його відставки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Щотижневі акції протесту проводяться з вимогою відставки Нетаньягу, оскільки він знаходиться під слідством за звинуваченням в корупції та через його політику щодо пандемії коронавірусу в Ізраїлі.

Багато хто з учасників акції тримав ізраїльський та рожевий прапори - один із символів протестного руху. Інші підіймали моделі підводних човнів, котрі є натяком на скандал, пов'язаний з купівлею Ізраїлем німецьких підводних човнів, який стосується кількох партнерів Нетаньягу.

Після вже двох локдаунів цього року економіка Ізраїлю перебуває в тяжкому стані, сотні тисяч ізраїльтян залишилися без роботи. Багато протестувальників втратили роботу. Після шести місяців демонстрацій з настанням холодної погоди кількість протестувальників почала зменшуватися.

Як повідомлялося, 18 вересня Ізраїль запровадив друге загальнонаціональне блокування, оскільки в країні спостерігалося зростання кількості хворих на коронавірус. Закривалися школи, ресторани та готелі, інші підприємства. Запровадження карантинних обмежень сприяло зменшенню кількості заражень з 9 тисяч нових випадків щодня до приблизно 2 тисяч.

Протестувальники вже кілька місяців проводять регулярні демонстрації проти прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку через судовий процес за обвинуваченням у корупції та критикуючи дії його уряду у зв'язку з пандемією.

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90