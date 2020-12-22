Культура під час пандемії: ЮНЕСКО каже, що найбільше постраждала кіноіндустрія

Експерти ЮНЕСКО оцінили наслідки пандемії коронавірусу для працівників культури і всього сектору і дійшли висновку, що ситуація набагато гірша, ніж передбачалося раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр новин ООН.

"Сектор економіки, який забезпечує 30 млн робочих місць, бореться за виживання - ми повинні надати допомогу. Культура завжди допомагала нам долати кризи, тепер наша черга - захистити розмаїття, в якому полягає її сила", - заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

За даними ЮНЕСКО, кіноіндустрія постраждала найбільше - звільнені мільйони людей. Крім того, третина картинних галерей скоротила штат як мінімум наполовину. "Музична індустрія не дорахувалася цього року 10 млрд прибутку, а обіг у видавничому бізнесі скоротився на 7,5 відсотка. Закриті кінотеатри, театри, книгарні", йдеться у повідомленні.

Також через пандемію коронавірусу не працювали 85 тисяч музеїв, а це - 90 відсотків усіх таких закладів у світі. Багато з них, особливо в багатих країнах, запропонували віртуальні екскурсії своїми залами. Однак в Африці і малих острівних країнах, наприклад, онлайнові відвідання змогли забезпечити лише 5 відсотків музеїв.

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Водночас з початку пандемії багато концертів і виставок проходять у віртуальному форматі. Однак в ЮНЕСКО нагадують, що 46 відсотків населення Землі не мають доступу до інтернету. Це означає, що щодругий житель планети не може долучитися до досягнень культури.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 77 млн ​​717 тис. 847 випадків коронавірусу, з них 1 млн 709 тис. 007 летальних, 54 млн 592 тис. 981 особа одужала.