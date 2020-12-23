Європа-2020: Різдво в обіймах карантину  

Як пандемія вплинула на відзначення традиційного родинного свята у країнах Європи

Ще кілька тижнів тому в країнах Європи обговорювалася можливість посилення карантинних заходів з тим, аби на різдвяні канікули послабити обмеження. Проте динаміка поширення інфекції внесла свої корективи: більшість європейських країн вирішила не відмовлятися від жорстких вимог. Про національні особливості святкування Різдва в умовах карантину в деяких країнах Євросоюзу читайте в матеріалах наших власних кореспондентів.

ФРАНЦІЯ: БІЛЯ СІМЕЙНОГО ВОГНИЩА

Французи цього року відзначать різдвяні та новорічні свята в умовах другого етапу поступового виходу з карантину.

Нині в країні деякі обмеження, запроваджені у відповідь на поширення COVID-19 на початку листопада, послаблено або скасовано. Працюють усі магазини, ялинкові базари, продовжують навчання у школах та ліцеях. Натомість студенти університетів навчаються в дистанційному режимі.

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Також відкрито церкви, собори, мечеті. Але богослужіння проводяться за обмеженої кількості вірян та з дотриманням санітарних норм.

Громадяни можуть вільно подорожувати по країні, а також до інших країн Євросоюзу, якщо на це немає окремих обмежень та заборон національних урядів.

Закритими залишаються ресторани, бари, кафе, спортивні зали, дискотеки. Обмежено й публічні зібрання.

Та найголовніше, на всій території держави діє комендантська година з 20:00 до 6:00. Єдиний виняток, коли цей режим не діятиме, - різдвяний вечір з 24 на 25 грудня. А ось новорічна ніч з 31-го на 1-е таким винятком не буде.

«Наближення Різдва не означає, що епідемія відступає», - застеріг громадян французький уряд.

Тому і Різдво, і Новий рік мають стати для французів справді родинними святами. Масові публічні вечірки заборонено. Заклади громадського харчування і розваг, де можна було б організувати святкування, також залишаються закритими. За порушення карантинних правил – штраф від 135 до 3750 євро у випадках рецидивів.

Некомфортно в умовах карантину почувається і світова та європейська столиця Різдва – Страсбург. Місто прикрашено яскравою ілюмінацією, на центральній площі сяє ялинка, але традиційні різдвяні ярмарки заборонено, сотні дерев’яних будиночків – шале – не пропонують цього року традиційні сувеніри, вуличну їжу, гаряче вино.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: ПІД ЗНАКОМ НОВОГО ШТАМУ

Цьогорічні різдвяні та новорічні свята для більшості британців стануть по-справжньому домашніми. Новий мутований штам коронавірусу, який нині активно поширюється теренами Сполученого Королівства, не залишає для уряду іншого виходу, ніж відмовитися від послаблень карантину в період свят.

«Залишайтеся дома», - саме такий рівень попередження запроваджено в деяких регіонах Британії, зокрема в Лондоні, у відповідь на новий вірус-мутант. Обмеження стосуються й запровадження комендантської години із забороною залишати домівки вночі.

Але що особливо відчуватиметься упродовж свят у острівній державі, - це закриття авіаційного сполучення з Лондоном з боку більшості країн Європи. Франція також тимчасово заблокувала морський кордон із Британією. Сотні вантажівок, зокрема, із продуктами харчування, застрягли в регіоні Кале, очікуючи дозволу на перетин французько-британського кордону.

За оцінками британських ЗМІ, нині країна втратила 85 % імпорту овочів від європейських партнерів.

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Новий рік для британців ознаменується й початком нової історичної епохи. Першого січня Сполучене Королівство остаточно залишає Європейський Союз після завершення перехідного періоду для Brexit. Нині дипломати і політики у Брюсселі та Лондоні намагаються докласти шалених зусиль, щоб нарешті домовитися про укладання багатостраждальної угоди про цивілізоване розлучення Британії з ЄС. Якщо найближчими днями переговорний процес вкотре зазнає невдачі, то для Лондона і британців новий рік може розпочатися з хаосу, насамперед у сфері торгівлі та мобільності населення, а також мільярдними втратами для економіки й величезними незручностями для громадян.

НІМЕЧЧИНА: БЕЗ ГЛІНТВЕЙНУ ТА ФЕЄРВЕРКІВ

Уся Європа знана своїми різдвяними ярмарками, але мало хто може зрівнятися з Німеччиною: базари тут найстаріші, найчисленніші та найяскравіші. Але не цього року. Невелику кількість різдвяних ярмарків, які почали було облаштовувати, розібрали ще до їх відкриття, окремі павільйони з традиційними частуваннями також проіснували недовго. Мало де, ледь не таємно, можна випити глінтвейну, та й то лише з паперових стаканчиків і подалі від віконця продажу. А яке ж свято без справжнього глінтвейну?!

Навіть святкове освітлення цього року не таке різнобарвне: хоча «обов’язкові» ялинки та декорації у звичних місцях установили, багато хто вирішив зекономити на електриці, та й глядачів наразі дуже мало - туристів фактично немає, а німці намагаються залишатися вдома.

«Лишайтесь вдома, скорочуйте свої контакти до абсолютного мінімуму, відмовтеся від подорожей!» - відчайдушно закликають співвітчизників напередодні Різдва канцлер Ангела Меркель, керівники всіх 16 федеральних земель і президент Інституту Роберта Коха – структури, яка щодня доповідає про стан із захворюваністю на COVID-19. Стан невтішний: кількість інфікованих зростає, уже кілька разів перетнула позначку 30 тисяч за добу, а загальна цифра перевищила півтора мільйона; не допоміг ані «м’який локдаун», який діяв з 2 листопада, ані «жорсткий», який запровадили 16 грудня. До того ж в останні перед початком цього локдауну дні німці буквально штурмували магазини перед їх закриттям у пошуках подарунків. Яка вже тут дистанція…

Самі свята пройдуть насправді по-родинному. На час з 24 по 26 грудня люди, які живуть в одному домогосподарстві, зможуть запросити до себе додатково лише 4 осіб, але вони мають справді походити з найближчого сімейного кола: подружжя, партнери, родичі першої лінії тощо.

На Новий рік не дозволять і такої «розкоші»: компанія має бути обмежена максимально 5 дорослими з 2 домогосподарств (діти до 14 років не враховуються). І жодних вуличних гулянь, феєрверків!

Розважитися походом до музею, театру, стадіону, басейну, навіть перукарні або салону краси теж не вдасться, адже всі вони будуть зачинені. Туризм заборонено. Отже, залишається всім тихо сидіти дома.

Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Як довго Німеччині доведеться жити з ними після зимових свят – невідомо, усе залежатиме від динаміки в попередні дні. Якщо люди не хочуть таких обмежень до Великодня, їм доведеться уважніше прислухатись до закликів політиків і експертів та зменшити контакти не менш як на 75 %.

АВСТРІЯ: ЗАБОРОНА НОВОРІЧНИХ ВЕЧІРОК

«Урятувати Різдво» – саме під таким гаслом в Австрії у першій половині грудня проходило масове тестування населення на COVID-19. З його допомогою планувалося виявити максимум безсимптомних носіїв коронавірусу та локалізувати зараження. Зниження ж темпів інфікувань вважалося головною запорукою для відносно безпечних родинних та дружніх зібрань на Різдво та Новий рік.

Масової участі в добровільному тестуванні не вийшло, а цифри нових інфікувань у країні не впали до бажаного показника. На цьому тлі та з огляду на очікування погіршення епідеміологічної ситуації в усій Європі в Австрії ухвалили рішення про вже третій з початку пандемії жорсткий карантин, який розпочнеться відразу після Різдва Христового.

Нинішні COVID-обмеження дозволяють зустрічі максимум шести осіб з не більш як двох домогосподарств у денний час. Для 24 та 25-го грудня зроблено виняток: збиратися можна буде протягом усієї доби компаніями до 10 осіб з різних сімей. Маску за святковим столом дозволено не носити.

Традиційні різдвяні ярмарки через пандемію в Австрії цього року скасовано.

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З 26 грудня в країні починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає, зокрема, і обмеження виходу з дому та гостини. Таким чином, новорічні вечірки в країні опинилися під забороною. Провести 2020 рік та зустріти новий можна буде лише з однією близькою людиною (з іншого домогосподарства).

Фото: Herbert Neubauer/apa/picturedesk/picture alliance

Не буде в Австрії і сімейних гостин під час святкування Різдва за юліанським календарем – локдаун триватиме до 18 січня 2021 року.

НІДЕРЛАНДИ: НЕЛЕГАЛЬНІ ЯРМАРКИ

У Нідерландах через погіршення ситуації з коронавірусом з 15 до 19 січня було знову закрито музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, сауни, спортивні зали, магазини - окрім супермаркетів, також досі закриті бари, кафе та ресторани. До того ж у Нідерландах знову не працюють перукарні, масажні та манікюрні салони.

Згідно з новими правилами, на святкування Різдва 24, 25 та 26 грудня нідерландці зможуть запрошувати додому до 3 гостей на день. За перший тиждень «жорсткого» локдауну в Нідерландах на 95 євро було оштрафовано 1184 особи за порушення обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус. Також поліція оголосила 927 попереджень за невиконання нових правил, припинено 61 нелегальну вечірку. Власники невеликих крамниць, зокрема магазинів одягу, намагаються працювати підпільно, наприклад, запускають в середину клієнта за попередньою домовленістю. Підприємці бідкаються, що коронавірус з’їдає їхній бізнес. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував підтримати їх та робити покупки онлайн, а на Різдво замовити додому святкову вечерю з улюбленого ресторану.

За тиждень дії посилених правил, спостерігається різке зростання кількості відвідувачів на платформі онлайн шопінгу Marktplaats. У грудні 2020 року сайт відвідали 55 мільйонів разів, тоді як у грудні минулого року на сайт заходили 46 мільйонів разів. Переважно наразі, у часи пандемії, люди шукають речі, що можуть розважити дорослих та дітей, спортивне приладдя, комп’ютерні ігри, подарунки на Різдво та Новий рік. Водночас, коли у Нідерландах та Німеччині було закрито усі магазини, окрім продуктових, у Бельгії ці заклади продовжують працювати. Тож влада Бельгії просить сусідів-нідерландців та німців не приїжджати до них за різдвяними покупками через небезпеку розповсюдження COVID-19. Прем’єр-міністри Нідерландів та Бельгії - Марк Рютте та Александр де Кро - та прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет навіть записали відеозвернення із закликом не перетинати кордон без нагальної потреби.

«Залишайтеся вдома, перетинайте кордон лише задля необхідних подорожей», - зазначив прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте у своєму твіттері, де було оприлюднене відео.

Марк Рютте / Фото: ANP

Він разом із колегами наголосив, що зараз не час для відпусток, шопінгу та розваг. Наразі Бельгія не закриває кордон, але не виключено, що у святкові дні з’являться пункти пропуску.

Влада Нідерландів також наголошує, що кількість хворих на коронавірус продовжує зростати, тож до Різдва уряд може застосувати ще жорсткіші заходи.

«Сьогоднішня реальність така, що ми перебуваємо на перехресті: або ми робимо усе задля того, щоб показники рухалися у правильному напрямку, або цифри продовжують зростати, і тоді ми не виключаємо запровадження додаткових заходів», - наголосив Рютте.

Уряд закликає святкувати Різдво у вузькому колі - ідеться про максимум трьох відвідувачів вдома. Великою родиною дозволено збиратися лише в режимі онлайн. Також можна зареєструватися на онлайн - вечірку і разом із незнайомцями співати пісні, танцювати та влаштовувати ігри. Щоб люди не нудьгували, по всій країні різні асоціації, компанії та культурні центри взялися за організацію ініціатив, щоб попри коронавірус забезпечити святкову атмосферу та безпечні розваги на відстані. А ще було створено онлайн екскурсію музеєм Мауріцхейс, де експонується одна з найвідоміших картин нідерландського художника Яна Вермеєра «Дівчина з перлиновою сережкою», яку ще називають нідерландською Моною Лізою. Музей Мауріцхейс – перший у світі, що повністю оцифрований і може похвалитися створенням високоякісних зображень у гігапікселях. Віртуально відвідати музей, що розташований у нідерландській Гаазі, можна просто натиснувши на зображення із написом Start tour.

Також винахідливі нідерландці почали влаштовувати на вулицях ярмарки. Просто неба можна придбати продукти, косметику, різдвяні та новорічні презенти, ба більше, деякі розваги досі залишаються доступними, зокрема, катання на ковзанах. Комплекс De Uithof має 400-метрову трасу, тож тут можна дотримуватися безпечної дистанції і відвідувати цю ковзанку дозволено.

Усі інші маленькі льодові майданчики, навіть на відкритому повітрі, закриті. Усередині комплексу De Uithof організовано окремий вхід та вихід, усюди доступні антисептики. Вартість 90 хвилин катання – 8 євро. На льоду можна побачити і просто шукачів розваг, які лише вчаться кататися на ковзанах, і професійних спортсменів, які тут тренуються. Роздивляючись людей, які катаються під різдвяну музику, на якусь мить забуваєш про коронавірус. Так сяють їхні обличчя у передчутті свята, якого дуже усім хочеться.

ПОЛЬЩА: ЛІМІТ НА СВЯТВЕЧІР І ЗАБОРОНЕНІ ГУЛЯННЯ

Побоюючись третьої хвилі коронавірусу, у січні-лютому уряд Польщі відразу після католицького Різдва з 28 грудня вирішив запровадити так званий національний карантин. Упродовж трьох тижнів, зокрема на Новий рік і під час канікул у школах - 4-17 січня, поляки не зможуть скористатися перевагами зимового відпочинку. Аби не допустити масових скупчень людей, уряд вирішив закрити популярні в цю пору року гірськолижні курорти та готелі у Бескидах чи Татрах, закликаючи поляків залишатися вдома.

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У новорічну ніч влада запланувала безпрецедентну для нинішнього покоління поляків заборону на пересування, яка діятиме з сьомої вечора 31 грудня до шостої ранку 1 січня. Усі, хто порушить заборону з’являтися у громадських місцях у новорічну ніч, ризикують отримати штраф у розмірі 500 злотих (близько 4 тис. грн).

Для уникнення спокуси змінити лижі на міські розваги уряд вирішив на три тижні закрити також торговельні центри, фітнес-клуби, басейни. Цим влада країни викликала неабияке здивування і роздратування працівників цих секторів, адже після чергової хвилі обмежень вони запрацювали менш як місяць тому.

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Попри те, що локдаун у Польщі запроваджується лише з 28 грудня, на Різдво (24-25 грудня) уряд країни також підготував обмеження. Після тривалих дискусій вирішено встановити ліміт на кількість гостей за різдвяним столом: сім’я, яка проживає разом плюс максимум п’ятеро запрошених гостей. За порушення цього ліміту поліція також отримає право карати штрафами.

В останні дні президент, глава уряду, міністр охорони здоров’я та інші представники польської влади закликають поляків залишатися дома і відсвяткувати Різдво та Новий рік у якомога вужчому колі найближчих осіб. Як вони переконують, це дасть можливість уникнути загрозливої третьої хвилі пандемії COVID-19, яка, за прогнозами, може бути значно потужнішою за дві попередні, і поставити систему охорони здоров’я Польщі на межу колапсу. Тритижневий новорічний локдаун має дати змогу перервати трансмісію коронавірусу, і разом з початком масового щеплення населення проти COVID-19 дасть змогу зменшити загрозу епідеміологічної катастрофи.

Андрій Лавренюк, Ольга Танасійчук, Василь Короткий, Ірина Драбок, Юрій Банахевич

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