У гірській річці Мексики загинули четверо туристів

У Мексиці групу туристів віднесло течією гірської річки в районі Коста-де-Оро, чотири людини загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами місцевої влади, сильний дощ змив більшу частину групи з 21 туриста під час експедиції по каньйону на півдні Мексики. Щонайменше чотири людини загинули, троє зникли безвісти. Ведуться пошуки.

Поліція не розголошує імена або національність жертв, але, як зазначає видання, такі експедиції популярні серед молодих мексиканських туристів.

Крім того, ще п'ять осіб у понеділок отримали поранення під час окремого інциденту в каньйоні Ріо-Оро, неподалік від Мексиканської затоки.