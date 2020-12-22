Теракт у Відні: двох імовірних спільників стрільця взяли під варту

В Австрії суд ухвалив узяти під варту двох чоловіків, затриманих минулої пятниці за підозрою у причетності до терористичного акту 2 листопада у Відні.

Про це повідомляє АРА з посиланням на речницю земельного суду Відня з кримінальних справ.

"Стосовно обох чоловіків, затриманих у п'ятницю у зв'язку з терактом у Відні, вжито запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вони підозрюються у сприянні вбивству шляхом надання допомоги нападнику напередодні атаки, а також в участі у терористичній організації та злочинному угрупуванні", - йдеться у повідомленні.

З посиланням на прокуратуру вказується, що на зброї, з якої стріляв нападник, виявлено сліди ДНК одного із затриманих - 26-річного афганця з австрійським паспортом.

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За даними ЗМІ, другий затриманий - чеченець, відомий органам держбезпеки Австрії.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада у центральній часті Відня озброєний чоловік зчинив стрілянину. Унаслідок четверо людей загинули, понад 20 дістали поранення. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ. Злочинцем виявився ісламіст албанського походження з австрійським та північномакедонським громадянствами.