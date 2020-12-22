Кількість хворих у Штатах перевищила 18 мільйонів

Кількість жителів Сполучених Штатів Америки, у яких виявили коронавірус, перевищила 18 мільйонів.

Про це свідчать останні дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса, передає Укрінформ.

Повідомляється, що від початку епідемії у США зареєстровано 18,006 млн осіб, які отримали позитивні тести на COVID-19. Понад 319 тис. осіб померли внаслідок інфікування.

Сполучені Штати продовжують посідати перше місце у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. Упродовж останніх місяців у країні спостерігається новий сплеск хвороби. Позначку в 9 млн випадків зараження коронавірусом Америка перетнула через 284 дні після першого виявленого хворого. А наступні 9 млн додалися всього за 53 дні.

Зокрема, минулої суботи було виявлено 249,7 тис. нових випадків COVID-19.

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Як повідомлялося, напередодні Індія стала другою країною після США, де виявлено понад 10 млн інфікованих коронавірусом.

Загалом у світі підтверджено 77,296 млн випадків COVID-19, у тому числі понад 1,7 млн летальних. Вилікувалися 43,56 млн осіб.