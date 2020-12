Трамп виступив проти нового локдауну в США

Про це глава Білого Дому написав у своєму твіттері, передає Укрінформ.

За його словами, локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус.

"Нам не потрібні локдауни: метод розв'язання проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема", - сказав американський глава.

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X