Трамп виступив проти нового локдауну в США

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в країні не потрібно вводити локдаун попри зафіксовану раніше рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

Про це глава Білого Дому написав у своєму твіттері, передає Укрінформ.

За його словами, локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус.

"Нам не потрібні локдауни: метод розв'язання проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема", - сказав американський глава.

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Як раніше повідомляло агентство, рівень щоденної захворюваності на COVID-19 в Сполучених Штатах в суботу подолав рекордну позначку, наблизившись впритул до 250 тис. випадків, зареєстрованих за минулу добу.