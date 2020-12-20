Трамп виступив проти нового локдауну в США

Трамп виступив проти нового локдауну в США

Укрінформ
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що в країні не потрібно вводити локдаун попри зафіксовану раніше рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

Про це глава Білого Дому написав у своєму твіттері, передає Укрінформ.

За його словами, локдаун ще гірше, ніж сам коронавірус.

"Нам не потрібні локдауни: метод розв'язання проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема", - сказав американський глава.

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Як раніше повідомляло агентство, рівень щоденної захворюваності на COVID-19 в Сполучених Штатах в суботу подолав рекордну позначку, наблизившись впритул до 250 тис. випадків, зареєстрованих за минулу добу.

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