У Штатах — черговий антирекорд кількості хворих на COVID-19 за добу

Рівень щоденної захворюваності на COVID-19 в Сполучених Штатах в суботу подолав рекордну позначку, наблизившись впритул до 250 тис. випадків, зареєстрованих за минулу добу.

Про це свідчать останні дані, оприлюднені Університетом медицини імені Джона Гопкінса, передає Укрінформ.

Так, за зібраною статистикою, у США впродовж доби, що минула, було зафіксовано 249,7 тис. нових хворих на коронавірусну хворобу. Це найвищий показник за весь час пандемії. Попередній пік, який сягав 247,403 тис., був зареєстрований за підсумками середи, 16 грудня.

Водночас за останню добу в США померло 2 827 пацієнтів.

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Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати залишаються на першому місці за кількістю людей, у яких було виявлене захворювання на COVID-19. Станом на кінець суботи, в США було зафіксовано 17,632 млн інфікованих. Друге місце посідає Індія, яка щойно перетнула межу 10 млн хворих.

Загалом, у світі зафіксовано понад 76,2 млн людей, хворих на COVID-19 за офіційною статистикою, зібраною у 191 країні.