У США відмовилися призначати спецпрокурора у справі сина Байдена
Про це Барр заявив у понеділок під час пресконференція в Міністерстві юстиції США, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Наразі я не бачу підстав для призначення спеціального прокурора, і не маю наміру цього робити до відставки», - зауважив Барр.
Він підкреслив, що зараз ведеться відповідальне й професійне розслідування у справі Гантера Байдена, пов’язаній зі сплатою податків.
Минулого тижня американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Трамп хотів дізнатися від своїх радників у Білому домі про можливість призначення спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.
Сам же Трамп заперечив цю інформацію, заявивши на власній твіттер-сторінці, що не пов’язаний з юридичним переслідуванням Байдена-молодшого.
Пізніше стало відомо, що генпрокурор Барр подав президенту формального листа про відставку з 23 грудня. За неофіційною інформацією, цей крок генпрокурор був вимушений зробити на вимогу Дональда Трампа, який був розгніваний, що Мін’юст не підтримав його теорій і заяв про нібито масштабні фальсифікації на виборах президента.
Як повідомляв Укрінформ, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його повідомили про початок прокуратурою штату Делавер розслідування, пов’язаного з податковими справами.