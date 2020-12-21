У США відмовилися призначати спецпрокурора у справі сина Байдена

Генпрокурор США Вільям Барр, який вважається ставлеником президента Трампа на чолі Мін’юсту, заявив про відсутність формальних підстав для призначення спеціального прокурора для юридичного переслідування сина Джо Байдена.

Про це Барр заявив у понеділок під час пресконференція в Міністерстві юстиції США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наразі я не бачу підстав для призначення спеціального прокурора, і не маю наміру цього робити до відставки», - зауважив Барр.

Він підкреслив, що зараз ведеться відповідальне й професійне розслідування у справі Гантера Байдена, пов’язаній зі сплатою податків.

Минулого тижня американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Трамп хотів дізнатися від своїх радників у Білому домі про можливість призначення спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.

Сам же Трамп заперечив цю інформацію, заявивши на власній твіттер-сторінці, що не пов’язаний з юридичним переслідуванням Байдена-молодшого.

Пізніше стало відомо, що генпрокурор Барр подав президенту формального листа про відставку з 23 грудня. За неофіційною інформацією, цей крок генпрокурор був вимушений зробити на вимогу Дональда Трампа, який був розгніваний, що Мін’юст не підтримав його теорій і заяв про нібито масштабні фальсифікації на виборах президента.

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Як повідомляв Укрінформ, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його повідомили про початок прокуратурою штату Делавер розслідування, пов’язаного з податковими справами.