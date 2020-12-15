Генпрокурор США Вільям Барр подав у відставку

Ставленик президента Трампа на посаді генерального прокурора США Вільям (Білл) Барр подав офіційного листа главі Білого дому з проханням про відставку перед Різдвяними святами.

Про це повідомив сам американський президент на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

«Щойно мав дуже приємну зустріч із генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші стосунки були дуже хорошими, він виконав чудову роботу! Згідно з листом, Білл іде (у відставку – ред.) перед Різдвом, щоби провести канікули зі своєю сім'єю»,- написав Трамп.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

У іншому повідомленні чинний глава Білого дому зауважив, що обов’язки генпрокурора, який також очолює Міністерство юстиції США, виконуватиме заступник Барра Джефф Роузен.

Трамп також оприлюднив зміст листа від генпрокурора США. У ньому Барр, зокрема, називає Сполучені Штати «глибоко розділеною країною» та висловлює намір залишити адміністрацію 23 грудня.

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Нагадаємо: останніми днями Дональд Трамп гостро критикував Вільяма Барра через цілий ряд провалів у судах у спробах підтвердити «масштабні фальсифікації» на виборах президента США. Це викликало розмови в Вашингтоні про можливість скорої відставки чинного генпрокурора США.