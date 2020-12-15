Генпрокурор США Вільям Барр подав у відставку

Генпрокурор США Вільям Барр подав у відставку

Укрінформ
Ставленик президента Трампа на посаді генерального прокурора США Вільям (Білл) Барр подав офіційного листа главі Білого дому з проханням про відставку перед Різдвяними святами.

Про це повідомив сам американський президент на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

«Щойно мав дуже приємну зустріч із генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші стосунки були дуже хорошими, він виконав чудову роботу! Згідно з листом, Білл іде (у відставку – ред.) перед Різдвом, щоби провести канікули зі своєю сім'єю»,- написав Трамп.

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У іншому повідомленні чинний глава Білого дому зауважив, що обов’язки генпрокурора, який також очолює Міністерство юстиції США, виконуватиме заступник Барра Джефф Роузен.

Трамп також оприлюднив зміст листа від генпрокурора США. У ньому Барр, зокрема, називає Сполучені Штати «глибоко розділеною країною» та висловлює намір залишити адміністрацію 23 грудня.

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Нагадаємо: останніми днями Дональд Трамп гостро критикував Вільяма Барра через цілий ряд провалів у судах у спробах підтвердити «масштабні фальсифікації» на виборах президента США. Це викликало розмови в Вашингтоні про можливість скорої відставки чинного генпрокурора США.

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