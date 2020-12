Генпрокурор США Вільям Барр подав у відставку

Про це повідомив сам американський президент на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

«Щойно мав дуже приємну зустріч із генеральним прокурором Біллом Барром у Білому домі. Наші стосунки були дуже хорошими, він виконав чудову роботу! Згідно з листом, Білл іде (у відставку – ред.) перед Різдвом, щоби провести канікули зі своєю сім'єю»,- написав Трамп.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM