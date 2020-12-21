Росія перекинула сотні військових до Центральної Африканської Республіки - ЗМІ

Росія перекинула до Центральної Африканської Республіки сотні військових на тлі спроби путчу в країні, в якій цього тижня відбудуться президентські та парламентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

«Росія надіслала кілька сотень солдатів та військової техніки», - зазначив речник уряду ЦАР Анже Мажім Казагі.

Він додав, що це відбулося в рамках двосторонньої угоди між країнами. У Москві поки що не прокоментували новину.

За словами Казагі, Руанда також надіслала кілька сотень військових.

Наразі приватні охоронці, які найняті російськими компаніями, забезпечують охорону президенту ЦАР Фаустіну Арчанге Туадера та тренують місцевих військових.

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Днями правляча влада звинуватила колишнього президента Франсуа Бозізе у спробі путчу після того, як три потужних бандитських угруповання об’єдналися й рушили до столиці Бангі.

У неділю, 27 грудня, в країні заплановані президентські та парламентські вибори, проте опозиція закликала скасувати голосування до повернення «миру й безпеки» в країні.

Фото: newspage.us